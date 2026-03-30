Высыпаю макароны в сковородку и заливаю молоком — ароматный завтрак за 15 минут: экономный рецепт

Экономный завтрак из макарон с молоком — это гениально простое блюдо, которое готовится за 15 минут и стоит копейки, но получается невероятно вкусным и сытным.

Макароны, сваренные в молоке, приобретают нежную сливочную текстуру, а расплавленный сыр создает аппетитную корочку. Это идеальный вариант, когда времени в обрез, а нужно накормить семью вкусным завтраком.

Для приготовления понадобится: 200 г любых макарон (лучше мелких — звездочки, рожки или спиральки), 400–500 мл молока, 100 г твердого сыра, соль, перец, немного сливочного масла.

Рецепт: в сковороде растопите сливочное масло, высыпьте макароны и залейте их молоком так, чтобы оно покрывало макароны на палец. Посолите, поперчите. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите, помешивая, пока макароны не впитают почти все молоко и не станут мягкими (около 10–12 минут). Снимите с огня, посыпьте тертым сыром, накройте крышкой на 2–3 минуты, чтобы сыр расплавился. Подавайте горячим.

Ранее стало известно, как приготовить ленивый хачапури из батона и сыра.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
200 г любых макарон (лучше мелких — звездочки, рожки или спиральки)
400-500 мл молока
100 г твердого сыра
соль, перец
немного сливочного масла
В сковороде растопите сливочное масло, высыпьте макароны и залейте их молоком так, чтобы оно покрывало макароны на палец. Посолите, поперчите.
Доведите до кипения, убавьте огонь и варите, помешивая, пока макароны не впитают почти все молоко и не станут мягкими (около 10-12 минут).
Снимите с огня, посыпьте тертым сыром, накройте крышкой на 2-3 минуты, чтобы сыр расплавился. Подавайте горячим.
