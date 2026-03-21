Ленивый завтрак по-грузински: батон, сыр и яйцо — все, что нужно для приготовления хачапури

Готовим ленивый завтрак по-грузински. С этим упрощенным рецептом, все, что понадобится для приготовления хачапури — это батон, сыр и яйцо. Гениально простое и невероятно вкусное блюдо для завтрака.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 крупных ломтиков батона (толщиной 2–3 см), 100 г сливочного масла, 150 г твердого сыра, 1 яйцо.

Рецепт: на сковороде разогрейте половину сливочного масла. Выложите куски батона плотно друг к другу, чтобы они слегка соприкасались. Между ломтиками положите кусочки оставшегося сливочного масла. Обжарьте батон с одной стороны до легкой золотистости. Затем переверните ломтики и обильно посыпьте их тертым сыром, стараясь, чтобы сыр попадал и между кусками. Накройте сковороду крышкой и готовьте на маленьком огне 2–3 минуты, пока сыр не расплавится. В центре сковороды сделайте свободное место, разбейте туда яйцо и готовьте под крышкой еще 2 минуты. Подавайте горячим прямо на сковороде.

