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10 июня 2026 в 14:37

Чеснок и макароны — казалось бы, что можно приготовить? Этот рецепт вас удивит

Фото: D-NEWS.ru
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Не надо стоять у плиты часами. Я запекаю чеснок, варю макароны — и через 20 минут на столе блюдо, от которого пахнет рестораном.

Ингредиенты

Чеснок — 4 зубчика, сыр пекорино сардо — 100 г, перец черный свежемолотый — по вкусу, кедровые орешки — 100 г, паста фарфалле — 300 г, каперсы — 1 ст. л., масло сливочное — 3 ст. л., листья базилика — горсть.

Как готовлю

Сначала ставлю вариться фарфалле в соленой воде — пусть себе булькают, пока я занимаюсь главным. Тем временем отправляю неочищенные зубчики чеснока в духовку на 180 градусов ровно на 10 минут. Когда паста готова, сливаю воду. Самое сложное — не передержать чеснок: он должен стать мягким, как масло.

В сковороде топлю сливочное масло, выдавливаю туда размягчившуюся мякоть чеснока, разминаю лопаткой и кидаю кедровые орешки. Жарю, помешивая, пока орехи не станут золотистыми. Снимаю с огня, вмешиваю половину тертого пекорино и сразу всю пасту — быстро мешаю, чтобы сыр обволок каждую бабочку. Добавляю оставшийся сыр и каперсы, еще раз перемешиваю. Раскладываю по тарелкам, сверху свежий перец и горсть базилика. Все, неси на стол — через минуты тут пусто будет.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, как из минимума продуктов получается блюдо ресторанного уровня. Чеснок в духовке стал мягким и карамельным, а его аромат заполнил всю кухню — жена прибежала на запах раньше, чем я позвал. Текстура идеальная: нежная паста, хрустящие орешки и соленые каперсы. Совет: не экономьте на масле — именно оно делает соус шелковистым.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
макароны
чеснок
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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