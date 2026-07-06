Макароны с сыром в духовке: готовлю, когда лень, но хочется вкусно

Макароны с сыром в духовке: готовлю, когда лень, но хочется вкусно

Обычные макароны — это скучно. А вот запеченные в сливочном соусе с сыром — это уже праздник живота. Ужин за 45 минут, и все сыты.

Ингредиенты

Молоко — 500 мл, макароны фигурные — 300 г, сыр твердый — 200 г, масло сливочное — 40 г, мука пшеничная — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала варю макароны до полуготовности — 4–5 минут в подсоленной воде. Откидываю на дуршлаг, промываю и оставляю.

Тем временем делаю соус. Растапливаю масло в кастрюле, добавляю муку и помешиваю венчиком, пока она не станет кремовой. Тонкой струйкой вливаю молоко, постоянно мешая, чтобы не было комочков. Варю до загустения.

Самое важное — снимаю соус с огня и сразу вмешиваю три четверти тертого сыра, соль и перец. Туда же отправляю макароны и аккуратно все перемешиваю. Перекладываю массу в смазанную маслом форму, посыпаю оставшимся сыром и отправляю в разогретую до 190 °C духовку на 25 минут. Как только сверху появится румяная корочка — готово. Можно посыпать зеленью.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Сливочный соус пропитал каждую трубочку, а сырная корочка захрустела так, что я не удержался и отковырял ее ложкой, пока жена не видела. Советую подавать горячим, пока тягучий сыр не застыл, и ни в коем случае не разогревайте в микроволновке — только на сковороде.