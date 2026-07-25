Лапша и творог — странное сочетание? А вы попробуйте эту запеканку: мягкая, с золотистой корочкой и без грамма сахара

Лапша и творог — странное сочетание? А вы попробуйте эту запеканку: мягкая, с золотистой корочкой и без грамма сахара

Запеканка из лапши с творогом — это классика, которую почему-то незаслуженно забыли. А зря: она получается невероятно нежной, слегка влажной, с приятным сливочным вкусом. Это тот самый случай, когда простые продукты создают настоящий кулинарный шедевр, который одинаково хорош и в горячем, и в холодном виде.

Ингредиенты

Лапша (сухая, лучше домашняя) — 250 г, творог (жирность любая) — 500 г, яйца — 3 шт., сахар — 2–3 ст. л., сливочное масло — 50 г, изюм (по желанию) — 50 г, ванильный сахар — 1 ч. л., сметана (для смазывания) — 2 ст. л., соль — щепотка.

Как готовлю

Сначала отвариваю лапшу в подсоленной воде до состояния альденте, откидываю на дуршлаг и даю стечь, пока она не остынет. Тем временем в миске растираю творог с яйцами, сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до однородной массы. Смешиваю остывшую лапшу с творожной массой и размягченным сливочным маслом, при желании добавляю изюм.

Теперь надо аккуратно выложить массу в смазанную маслом форму, разровнять и смазать верх сметаной для красивой корочки. Отправляю запеканку в разогретую до 180 градусов духовку на 30–40 минут, пока верх не подрумянится, а края не отойдут от формы. Достаю, даю постоять 10 минут, нарезаю на порции и подаю со сметаной, вареньем или сгущенкой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Запеканка получилась нежная, слегка влажная внутри, с хрустящей золотистой корочкой. Вкус — сливочный, без приторности, напомнил сырники, только сытнее. Советую подавать со сметаной и зеленью, а на следующий день разогреть на сковороде — будет даже вкуснее.