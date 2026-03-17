Вырастут крупные и мясистые: 3 натуральные подкормки для помидоров — проверенные способы для хорошего урожая

Помидоры очень отзывчивы на подкормки, особенно если они натуральные. За годы выращивания я заметила: несколько простых средств могут заметно ускорить рост кустов, сделать завязи крепче, а плоды — крупнее и вкуснее. Делюсь тремя подкормками, которые считаю самыми рабочими.

Первая и моя любимая — крапивный настой. Он богат азотом, калием и множеством микроэлементов. Томаты буквально «оживают» после такой подкормки. Для настоя бочку или ведро заполняют измельченной крапивой, заливают водой и оставляют бродить на 5–7 дней. Затем настой разводят примерно 1:10 и поливают растения под корень. Вместе с крапивой можно добавить мать-и-мачеху — она содержит фитонциды и помогает отпугивать вредителей.

Второй вариант — гумат калия. Это мягкое натуральное удобрение отлично стимулирует рост, укрепляет иммунитет растений и улучшает структуру почвы. Для подкормки разводят около 35 мл гумата в 10 л воды и поливают томаты из расчета примерно пол-литра раствора на куст.

Третья подкормка — дрожжевой раствор, который огородники используют уже много лет. Дрожжи активируют полезные почвенные бактерии и ускоряют рост корней. Для раствора берут 10 г сухих дрожжей, 1 ст. л. сахара и разводят в 10 л теплой воды. Через несколько часов можно поливать томаты под корень.

Такие натуральные подкормки помогают томатам расти крепкими, лучше завязывать плоды и давать более богатый урожай без лишней химии.

