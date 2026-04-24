24 апреля 2026 в 10:20

Если почва бедная, лью это на грядки: всё оживает и начинает расти. Копеечные средства, которые действительно работают

Даже хорошая на вид почва может не давать результата: растения растут слабо, питание усваивается плохо, несмотря на подкормки. Причина часто в низкой активности микроорганизмов — почва становится «пустой». В таком состоянии удобрения не работают в полную силу, потому что некому перерабатывать органику. Исправить ситуацию можно простыми растворами, которые запускают естественные процессы и «оживляют» грунт.

Сывороточный настой: сыворотка — 1 л, вода — 9 л. Раствор используют для полива по грядкам, он стимулирует развитие полезной микрофлоры.

Дрожжевая подкормка: дрожжи сухие — 10 г, сахар — 1 ст. л., вода тёплая — 1 л (после настаивания развести в 10 л воды). Смесь настаивают около 2 часов, затем применяют для полива — она активизирует рост микроорганизмов и ускоряет разложение органики.

Зольный настой: зола — 1 стакан, вода — 10 л. Раствор настаивают и используют для полива, чтобы насытить почву калием и микроэлементами.

Дополнительно поверхность почвы закрывают органикой — травой или компостом, не закапывая, и поддерживают регулярный полив без пересушивания. В результате почва становится рыхлой, «живой», растения начинают активнее расти и дают более высокий урожай.

Ранее мы рассказывали о неочевидных причинах, из-за которых земля перестает работать. Что делать, если опять ничего не уродилось.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
