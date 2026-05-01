Никаких жидких удобрений: всего 1 горсть в лунку — и помидоры растут мясистыми и сладкими

Секрет богатого урожая томатов в теплице закладывается еще на этапе посадки — нужно не просто опустить корни в землю, а создать для них питательную «подушку», которая будет работать весь сезон.

Абсолютным мастхэвом, по мнению многих огородников, являются не жидкие удобрения, а горсть свежей крапивы в лунке: это природное удобрение быстро перегнивает, обогащая почву азотом и помогая рассаде приживаться буквально на глазах.

Для долгосрочного питания и сочности плодов добавьте в лунку 1 ст. л. картофельного крахмала — он подкармливает почвенные бактерии и делает землю рыхлой, а также горсть золы, которая насытит почву калием.

Если у вас есть пух или перо из старой подушки, положите их на дно лунки — это не только сохранит влагу, но и станет отличным азотным удобрением.

Перед посадкой хорошо пролейте каждую лунку водой и добавки обязательно присыпьте небольшим слоем земли, чтобы корни не соприкасались с удобрением напрямую. И запомните: даже самая правильная заправка лунок сработает только при своевременном поливе и проветривании теплицы, иначе питание не усвоится. Соблюдая все правила, вы сможете вырастить помидоры мясистыми и сладкими.

