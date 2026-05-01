День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 21:15

Никаких жидких удобрений: всего 1 горсть в лунку — и помидоры растут мясистыми и сладкими

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Секрет богатого урожая томатов в теплице закладывается еще на этапе посадки — нужно не просто опустить корни в землю, а создать для них питательную «подушку», которая будет работать весь сезон.

Абсолютным мастхэвом, по мнению многих огородников, являются не жидкие удобрения, а горсть свежей крапивы в лунке: это природное удобрение быстро перегнивает, обогащая почву азотом и помогая рассаде приживаться буквально на глазах.

Для долгосрочного питания и сочности плодов добавьте в лунку 1 ст. л. картофельного крахмала — он подкармливает почвенные бактерии и делает землю рыхлой, а также горсть золы, которая насытит почву калием.

Если у вас есть пух или перо из старой подушки, положите их на дно лунки — это не только сохранит влагу, но и станет отличным азотным удобрением.

Перед посадкой хорошо пролейте каждую лунку водой и добавки обязательно присыпьте небольшим слоем земли, чтобы корни не соприкасались с удобрением напрямую. И запомните: даже самая правильная заправка лунок сработает только при своевременном поливе и проветривании теплицы, иначе питание не усвоится. Соблюдая все правила, вы сможете вырастить помидоры мясистыми и сладкими.

Ранее сообщалось, где на даче посадить лук, чтобы он не гнил.

Проверено редакцией
помидоры
дачи
огороды
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Проблемы со здоровьем, завершение карьеры на ТВ: как живет Николай Дроздов
В Азербайджане резко раскритиковали резолюцию Европарламента
Лавров и Аракчи обсудили пропуск судов РФ через Ормузский пролив
На Украине задержали мужчину, открывшего огонь по матери с ребенком
Матч РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» завершился неожиданным образом
Белый дом заявил об окончании военной операции США против Ирана
«Ситуация контролируемая»: в Туапсе укрепили защитные сооружения
Пять жителей ДНР получили травмы из-за дронов ВСУ
Мужчина закрыл собой сына на рельсах под поездом
США ввели санкции против компании в Китае
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Следственный комитет займется подтоплением в Томской области
«Возмутительные заголовки»: стало известно о крушении популярности Трампа
Эксперт рассказала, какое вино лучше подойдет к шашлыку
ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Херсонской области
Одна страна ЕС разрешила самолету Фицо пролет в Москву
ПВО сбила более 30 украинских БПЛА за три праздничных часа
«Волосы дыбом»: раскрыта страница истории Украины, шокировавшая европейцев
Туристы назвали самые любимые небольшие города России
Весенний снегопад в Москве стал рекордным
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.