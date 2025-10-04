Вылила два яйца на лаваш, и армянский завтрак готов! Сырная яичница в лаваше — моя палочка-выручалочка

Самые гениальные завтраки часто рождаются спонтанно, когда в холодильнике остается всего лишь пара продуктов. Вот так у меня и появился этот рецепт — армянский завтрак на скорую руку. Это даже не рецепт, а скорее идея, как за пять минут превратить простой лаваш в сытное, хрустящее и невероятно вкусное блюдо. Представь: тонкий лаваш, который становится таким хрустящим, почти как чипсы, и нежная яичная начинка, слегка расплавленный сыр… От такого утро точно начинается лучше! Это тот самый случай, когда минимум усилий дает максимально вкусный и красивый результат, который не стыдно подать и к приходу нежданных гостей.

Тебе понадобится один большой лист армянского лаваша, два яйца, примерно 50–70 граммов любого сыра (идеально подойдет сулугуни или адыгейский), щепотка соли, немного свежей зелени (петрушка, кинза или зеленый лук) и пара столовых ложек растительного масла для жарки. Разогрей сковороду с маслом на среднем огне. Лаваш разрежь на две половинки или оставь целым, если сковорода позволяет. Выложи его на сковороду и сразу же, прямо на лаваш, аккуратно разбей два яйца. Старайся, чтобы желтки остались целыми. Быстро посоли яйца и посыпь их мелко нарезанной зеленью и тертым сыром.

Теперь самое интересное — аккуратно сложи края лаваша к центру, формируя аккуратный квадратный конверт, который накрывает яйца и сыр. Накрой сковороду крышкой и убавь огонь. Готовь завтрак примерно 2–3 минуты, пока сыр не расплавится, а яйца не схватятся до состояния глазуньи. Если любите полностью пропеченный желток, подержите под крышкой подольше. Главное — не передержать, чтобы лаваш не подгорел. С помощью лопатки переложи готовый хрустящий конверт на тарелку и подавай немедленно, пока он не потерял свой волшебный хруст!

