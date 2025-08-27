День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 12:36

Выгораете на удаленке? Вот что вам надо сделать уже сегодня

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Удаленная работа кажется идеальным форматом, но стирание границ между домом и офисом часто ведет к эмоциональному выгоранию. Многие удаленщики сталкиваются с переработками, социальной изоляцией и потерей мотивации из-за неправильной организации процесса. Создание эффективной системы работы из дома требует дисциплины и осознанного подхода к распределению времени и сил.

Ключевые правила профилактики выгорания: четкое разделение рабочего и личного пространства, фиксированный график с обязательными перерывами, техника Pomodoro («метод помидора») для концентрации. Важно оборудовать отдельное рабочее место, даже в малогабаритной квартире, и никогда не работать в кровати или на диване. Обязательны ежедневные прогулки на свежем воздухе и виртуальное общение с коллегами для сохранения социальных связей.

Синдром самозванца и перфекционизм — главные враги удаленных работников. Необходимо учиться делегировать задачи и отключать уведомления после окончания рабочего дня. Регулярная цифровая детоксикация и хобби, не связанные с экранами, помогают восстановить ментальные ресурсы.

Ранее также сообщалось о том, как добиться повышения на работе. Вот несколько советов, которые помогут вам подготовиться к важному разговору с руководителем и добиться желаемого.

советы
работа
кризисы
психология
карьера
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Льготы и выплаты ветеранам боевых действий в 2025 году
Погода в Москве в четверг, 28 августа: ждать ли резкое потепление и ливни
В Великобритании заявили о страхе европейцев направлять военных на Украину
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 августа, фото, видео
В Госдуме назвали наказанием распределение выпускников в село
Нутрициолог опровергла главные мифы о детоксе
«Звезд мало»: тренер Плющев заявил о нехватке мастеровитых хоккеистов в РФ
Политолог ответил, может ли Трамп начать экономическую войну с Россией
Очень важный признак плохого арбуза: как не ошибиться при выборе
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Китае
В Кремле раскрыли главное условие для переговоров на высшем уровне
Экономист спрогнозировал рост числа получателей субсидий по ЖКУ
Уплывший на бочке россиянин пытался спасти топливо
Песков назвал предпочтительный для России способ урегулирования на Украине
В Кремле заявили о подготовке графика встреч Путина
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об ударе «Орешником» по Киеву
В России объяснили значение первой пересадки легких свиньи человеку
Песков охарактеризовал прошедший на Аляске саммит Путина и Трампа
Песков высказался о роли Трампа в завершении конфликта на Украине
В Кремле назвали центральную тему в украинском урегулировании
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.