08 октября 2025 в 16:31

Свет против осенней хандры: как лампа поможет пережить пасмурные дни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осенняя тоска и сезонное снижение настроения напрямую связаны с недостатком естественного солнечного света. Светотерапия является эффективным немедикаментозным методом борьбы с сезонными аффективными расстройствами. Регулярное использование специальных ламп помогает компенсировать дефицит солнечного света и нормализовать биологические ритмы организма.

Восстановление циркадных ритмов происходит благодаря воздействию света на шишковидную железу. Стимуляция выработки серотонина — гормона хорошего настроения, уровень которого падает в темное время года. Подавление избыточного мелатонина — гормона сна, вызывающего сонливость и апатию. Улучшение качества сна за счет нормализации суточных биоритмов. Повышение энергетического уровня и концентрации в дневное время. Секрет эффективности заключается в регулярном использовании ламы с интенсивностью 10000 люкс в утренние часы по 20-30 минут. Курс светотерапии рекомендуется проводить с октября по март, когда наблюдается наибольший дефицит солнечного света.

Ранее также сообщалось о способах справиться с депрессией. Вот несколько простых советов, которые могут улучшить ваше самочувствие.

