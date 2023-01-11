«Вы люди вообще?»: супруга Навального пожаловалась на руководство ИК Супруга Навального Юлия раскритиковала руководство колонии за неоказание медпомощи ее мужу

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Супруга А.Навального Юлия Навальная

Супруга оппозиционного политика Алексея Навального Юлия обратилась к руководству исправительной колонии, где отбывает срок ее муж с просьбой оказать ему медицинскую помощь. Она пояснила, что Навальный, который подхватил простуду пребывает в плохих условиях и при этом ему не дают лекарств и покоя.

По словам Навальной, помимо того, что оппозиционер находится в камере «два на три», к нему подселили арестанта больного гриппом. Лекарства запрещают передавать даже через юриста, добавила супруга заключенного.

Я обращусь к администрации и врачебному персоналу ИК-б. Вы люди вообще? Вас ведь дома с работы ждут родители, дети. Что у вас происходит в голове, как вы живёте, радуясь, что специально заразили человека, не лечите его и не передаете лекарства? — приводит Telegram-канал «Осторожно, новости» слова супруги Навального.

С августа 2022 года оппозиционер подал более 10 исков, оспаривающих действия администрации исправительной колонии № 6 в Мелехове Владимирской области. В удовлетворении половины из них суд отказал.

31 декабря Навального в десятый раз отправили в штрафной изолятор. По словам заключенного, его наказали за то, что он почистил зубы на 36 минут раньше положенного. В изоляторе он проведет 15 суток. Ранее Навальный пожаловался, что к нему в ШИЗО снова подселили бездомного.

Кроме того, на очередном суде, где Навальный оспаривал заключение в штрафной изолятор, он заявил, что для него специально создают грязь в прогулочном дворике, чтобы заставлять его делать уборку. Оппозиционер пожаловался, что за отказ работать его переводят в ШИЗО.