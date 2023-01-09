Навальный сообщил, что на Новый год его отправили в ШИЗО в десятый раз

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Алексей Навальный

31 декабря оппозиционера Алексея Навального в десятый раз отправили в штрафной изолятор (ШИЗО), говорится в сообщении в его Telegram-канале. По словам заключенного, его наказали за несоблюдение распорядка дня — он почистил зубы на 36 минут раньше положенного. Таким образом, Новый год он провел в ШИЗО. Всего он был выдворен туда на 15 суток.

Мои тюремные упырята не поленились и собрали свою комиссию в выходной 31 декабря специально для меня: «Осужденный Навальный, <...> вы умывались в 5:24 утра, тогда как по распорядку у вас подъем в 5:00, а умывание в 6:00. Учитывая тяжесть нарушения, вы будете выдворены в штрафной изолятор на максимальный срок — 15 суток». Так что Новый год я встречал в карцере в компании своих старых друзей: бомжа (он грустил) и психа (он выл и орал за дверью), — говорится в сообщении на канале Навального.

Ранее Навальный пожаловался, что к нему в ШИЗО снова подселили бездомного. По мнению политика, заселяя имеющего проблемы с гигиеной человека, начальство тюрьмы пытается оказать давление.

Кроме того, на очередном суде, где Навальный оспаривал заключение в штрафной изолятор, он заявил, что для него специально создают грязь в прогулочном дворике, чтобы заставлять его убираться. Оппозиционер пожаловался, что за отказ работать его переводят в ШИЗО.