Навальный заявил, что его сажают в ШИЗО из-за провокаций начальства колонии Навальный заявил, что для него в колонии специально создают грязь и сажают в ШИЗО за отказ убирать

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Отбывающий тюремный срок оппозиционер Алексей Навальный на очередном суде, где он оспаривал заключение в штрафной изолятор (ШИЗО), заявил, что для него специально создают грязь в прогулочном дворике, чтобы заставлять его убираться, утверждает Telegram-канал SOTA. По информации источника, за отказ работать политика переводят в ШИЗО.

Так, сотрудник колонии лейтенант Неймович однажды специально принес во дворик и раскидал листья: деревьев в бетонном колодце нет. Навальный считает, что из-за отказа убирать чужие окурки его скоро вновь отправят в ШИЗО, — говорится в сообщении канала.

9 ноября Навальному вновь продлили срок пребывания в штрафном изоляторе после того, как тот отказался мыть забор. 1 ноября политик в седьмой раз отправился в штрафной изолятор за то, что «плохо убирал прогулочный двор и оскорбил оперуполномоченного лейтенанта Неймовича».

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный по обвинению в многократных нарушениях испытательного срока по делу «Ив Роше». 22 марта Лефортовский суд Москвы вынес приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы. В конце октября этого года Навальный сообщил, что Следственный комитет возбудил против него новое уголовное дело. В соцсетях он рассказал, что его обвинили в пропаганде терроризма и финансировании экстремистской деятельности.