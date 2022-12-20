Навальный пожаловался на очередное подселение бездомного в ШИЗО

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Отбывающий тюремный срок оппозиционер Алексей Навальный в своем Telegram-канале пожаловался, что к нему в штрафной изолятор (ШИЗО) снова подселили бездомного. По мнению политика, заселяя имеющего проблемы с гигиеной человека, начальство тюрьмы пытается оказать давление.

Ну то есть понятно, задача — достать меня, но нельзя же так бессовестно пользоваться живым человеком как инструментом, — написал Навальный.

Оппозиционер добавил, что заключенный второй раз стал его соседом в ШИЗО.

Он отсидел свои 15 суток, в легком шоке от происходящего и в сильном шоке от того, что ему, хромому, приходилось залезать на вторую койку, и вышел. А спустя два дня — та-дам! — его приводят снова. Несчастного снова закинули на 15 суток в ШИЗО за «курил в неположенном месте», — написал Навальный.

Ранее на очередном суде, где оппозиционер оспаривал заключение в штрафной изолятор, он заявил, что для него специально создают грязь в прогулочном дворике, чтобы заставлять его убираться. Он пожаловался, что за отказ работать его переводят в ШИЗО.

Кроме того, оппозиционер сообщил о своем переводе в помещение камерного типа (ПКТ). Он рассказал, что условия пребывания там почти не отличаются от штрафного изолятора. В ПКТ политик будет находиться до полугода. Как заявил Навальный, он рассчитывал на длительное свидание через несколько дней, однако в ПКТ подобные практики запрещены.