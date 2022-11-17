Навальному ужесточили условия пребывания в колонии Навального перевели в помещение камерного типа

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Отбывающий тюремный срок оппозиционер Алексей Навальный сообщил о своем переводе в помещение камерного типа. В своем Telegram он рассказал, что условия пребывания там почти не отличаются от штрафного изолятора. В ПКТ политик будет находиться до полугода.

Как заявил Навальный, он рассчитывал на длительное свидание уже через четыре дня, 21 ноября, однако в ПКТ подобные практики запрещены.

Мать с отцом уже сумки собрали, кто-то из детей должен был приехать, Юля. И вот до свидания четыре дня, и мне объявляют о переводе в ПКТ. А там длительных свиданий вообще нет. Так что не будет у меня больше свиданий, а администрация радостная, довольная, угодила начальству, — поделился переживаниями он.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный по обвинению в многократных нарушениях испытательного срока по делу «Ив Роше». 22 марта Лефортовский суд Москвы вынес приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы. В конце октября этого года Навальный сообщил, что Следственный комитет возбудил против него новое уголовное дело. В соцсетях он рассказал, что его обвинили в пропаганде терроризма и финансировании экстремистской деятельности.