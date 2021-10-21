Вузы могут перейти на удалённое обучение в нерабочие дни

Вузы могут перевести студентов на удалённое обучение или самостоятельную работу на период нерабочих дней. О таком праве высших учебных заведений напомнили в Минобрнауки, сообщает Telegram-канал ведомства.

В связи с введением нерабочих дней по всей стране вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий. Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования. При этом самостоятельная работа студентов должна быть на необходимом уровне методически обеспечена вузами и сопровождаться проверкой полученных знаний, — заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Он также добавил, что лучшим средством защиты в период обострения эпидемиологической ситуации является вакцинация.

Ранее Минпросвещения РФ рекомендовало регионам ввести школьные каникулы с 30 октября по 7 ноября. На это время выпадают введённые ранее властями нерабочие дни. В ведомстве отметили, что во многих школах в эти дни проходят плановые каникулы. В тех же регионах, где дети учатся по модульной системе, нерабочая неделя дополнит каникулы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих выходных с сохранением зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября. Документ также наделяет глав регионов правом вводить выходные до этого срока и продлевать их.