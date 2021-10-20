Путин подписал указ о выходных с 30 октября

Президент Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих выходных с сохранением зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября. Документ также наделяет глав регионов правом вводить выходные до этого срока и продлевать их, сообщается на сайте Кремля.

Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, — говорится в документе.

Согласно указу, правительство должно определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения, а местным властям — таких учреждений, находящихся на территории соответствующего региона. Также органы власти должны определить, сколько необходимо служащих для функционирования организаций.

Правительству и высшим должностным лицам <...> субъектов РФ предусмотреть за счёт средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям , осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших [от пандемии и нерабочих дней], — отмечается в документе.

С соответствующим предложением выступила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Путина с правительством. По её словам, после завершения периода нерабочих дней региональные власти должны расширять практику доступа на предприятия по QR-кодам. Кроме того, для непривитых людей из группы риска по COVID-19 следует ввести самоизоляцию.

Голикова отметила, что в семи регионах России заняты более 95% коек для больных коронавирусом. Речь идёт о Ставропольском крае, Адыгее, Челябинской, Орловской, Самарской и Саратовской областях. Также критическая ситуация с количеством заболевших фиксируется в Курской, Оренбургской областях, Коми, Татарстане и Мордовии.

Она рекомендовала россиянам сохранять масочный режим, а властям проводить дезинфекцию транспорта, прекратить работу зрелищных мероприятий, а также общепита с 23:00 до 06:00.