Минпросвещения порекомендовало регионам ввести дополнительные каникулы

Минпросвещения РФ официально рекомендовало регионам ввести школьные каникулы с 30 октября по 7 ноября. Об этом говорится на сайте ведомства. На это время выпадают введённые ранее властями нерабочие дни.

Во многих школах в эти дни проходят плановые каникулы, поэтому качество и полнота учебного процесса не пострадают. Там, где есть какие-то пересечения по датам, регионы должны использовать наши инструкции и следить за тем, чтобы школьникам впоследствии было обеспечено всё необходимое в части учебного плана. В данный период важно сконцентрироваться на защите здоровья. Эти установки доведены до всех регионов, – приводятся в сообщении слова министра просвещения Сергея Кравцова.

В случае же крайней необходимости допускается организация работы дежурных групп для начальной школы. При этом должны строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические правила и дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось ранее, в тех регионах, где дети учатся по модульной системе, нерабочая неделя дополнит каникулы.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих выходных с сохранением зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября. Документ также наделяет глав регионов правом вводить выходные до этого срока и продлевать их.