Вторая жизнь пластиковым крышечкам: как сэкономить деньги и сократить отходы

Оказывается, обычные крышки от баночек со сметаной способны значительно облегчить бытовые заботы каждой хозяйки. Избавившись от привычки сразу отправлять их в мусорное ведро, вы обретете надежного помощника на кухне и сэкономите семейный бюджет.

Эти незамысловатые изделия станут удобными подставками под ложки и бутылки с маслом, защитят мебель от жирных пятен и обеспечат чистоту рабочих поверхностей. А еще они идеально подходят для формирования одинаковых по размеру котлет и равномерного распределения фарша.

Огородникам крышечки пригодятся для выращивания рассады и проращивания семян. Их легкость и безопасность позволяют применять их в играх детей и занятиях творчеством, выступая альтернативой дорогим специализированным товарам.

