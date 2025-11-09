Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 15:06

Нужны блеск и чистота: простой лайфхак для ухода за натяжным потолком на кухне

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Красивый натяжной потолок украшает кухню, но сохранить его идеальный вид непросто. Что поделать, жир и копоть от плиты неумолимы. Хочется верить, что теперь проблема решается элементарно: никакой дорогой химии и долгих хлопот.

Простое моющее средство для посуды и теплая вода станут вашим лучшим союзником. Обычная мягкая губка, чуть влажная, мягко и бережно очистит поверхность, возвращая ей первозданный блеск. Ни грубых губок, ни острых приборов, ни агрессивных веществ — бережем потолок от повреждений и наслаждаемся красивым интерьером.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки сталкиваются с проблемой поддержания чистоты унитаза. Традиционные средства обычно дают лишь временный эффект, однако существует необычный, но эффективный метод.

