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21 июня 2026 в 14:55

Все лето собираю чесночные стрелки и готовлю ароматную пасту — зимой добавляю в любое блюдо, сохраняю вкус лета до весны

Фото: D-NEWS.ru
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Беру чесночные стрелки, оливковое масло, лимонный сок и щепотку соли — и за 15 минут готовлю ароматную пасту, которая зимой выручает и как приправа, и как соус. Стрелки бланширую, измельчаю в блендере с маслом, лимоном и солью до однородной ярко-зеленой массы.

Никакой сложной техники, никаких лишних ингредиентов — только свежие стрелки и минимум усилий. Получается обалденная вкуснятина: паста с насыщенным чесночным ароматом, чуть кислая, с легким маслянистым послевкусием — добавляю в супы, макароны, мясо, и вкус любого блюда становится ярче.

Для приготовления вам понадобится: 500 г чесночных стрелок, 100 мл оливкового масла (или подсолнечного), 2 ст. ложки лимонного сока, 1 ч. ложка соли, по желанию — перец и зелень. Стрелки вымойте, удалите сухие кончики и семенные коробочки. Бланшируйте в кипящей воде 2–3 минуты, затем обдайте холодной водой. Измельчите в блендере с маслом, соком и солью до однородной пасты. Переложите в стерилизованную банку, залейте сверху тонким слоем масла, закройте крышкой. Храните в холодильнике до 3 месяцев или заморозьте порционно. Используйте как приправу или основу для соусов.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту пасту из чесночных стрелок. Даже те, кто не любит чеснок, добавляли ее в супы и соусы. Кстати, вместо лимонного сока можно взять уксус — вкус станет более пикантным. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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