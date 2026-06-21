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21 июня 2026 в 11:35

Вместо надоевших лапши и щей беру картошку, сливки и бекон. Перчик подпекаю — и через 20 минут на столе сливочная вкуснятина

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется приготовить что-то уютное и вкусное на обед, этот суп выручает всегда. Обычная картошка, немного сливок и кусочек сыра превращаются в нежное сливочное блюдо, которое нравится даже тем, кто обычно равнодушен к первым блюдам.

А запеченный сладкий перец и чесночные сухарики делают вкус гораздо интереснее и ярче.

Для приготовления вам понадобится: сливки 20% — 250 мл, вода — 1,5 л, сливочное масло — 50 г, мука — 1 ст. л., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 1 головка, картофель — 2 шт., сладкий болгарский перец — 1 шт., белый хлеб — 3–4 ломтика, твердый сыр — 150 г, петрушка — 1/2 пучка, укроп — 1/2 пучка, мускатный орех — щепотка, тимьян — 1 ч. л., базилик — 1 ч. л., соль и перец — по вкусу.

Картофель нарежьте небольшими кубиками и отварите до мягкости. Перец запеките в духовке до легких подпалин, немного остудите, снимите кожицу и нарежьте кубиками.

На сливочном масле обжарьте лук и половину измельченного чеснока, добавьте муку и готовьте еще минуту. Влейте сливки, быстро размешайте и прогрейте до загустения. Переложите смесь в кастрюлю с картофелем, добавьте перец, специи и соль.

Сыр натрите и небольшими порциями вмешайте в суп до полного растворения. В конце добавьте рубленую зелень. Для сухариков обжарьте кубики хлеба на оставшемся сливочном масле с чесноком до золотистой корочки и подавайте вместе с супом.

Личный опыт:

Автор Ольга Шмырева уже приготовила этот суп. Больше всего удивило, как сильно меняется вкус благодаря запеченному перцу. Он добавляет легкую сладость и аромат, а сыр и сливки делают суп густым и бархатистым. Получается блюдо, которое хочется готовить снова и снова.

Проверено редакцией
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супы
картофель
сливки
бекон
сыр
чеснок
укроп
петрушка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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