Срезаю чесночные стрелки — и не выкидываю: мариную на зиму и просто поесть. Копеечная закуска к картошке и мясу

Срезаю чесночные стрелки — и не выкидываю: мариную на зиму и просто поесть. Копеечная закуска к картошке и мясу

Каждое лето у чеснока появляются стрелки, и многие без сожаления отправляют их в компост. А зря. Из них получается отличная заготовка на зиму — хрустящая, ароматная и с приятной пикантностью.

Такие стрелки хорошо подходят к жареной картошке, мясу, шашлыку и даже обычному кусочку черного хлеба.

Для приготовления вам понадобится: чесночные стрелки — примерно 1 кг, вода — 1 л, соль — 25 г, сахар — 40 г, уксусная эссенция 70% — 15 мл, гвоздика — 1 шт., душистый перец — 1 шт., черный перец горошком — 5 шт., лавровый лист — 1 шт.

Чесночные стрелки тщательно промойте и нарежьте кусочками длиной 4–5 см. Плотно разложите их по заранее вымытым и простерилизованным банкам. Вскипятите чистую воду и залейте стрелки в банках доверху.

Оставьте на 1–2 минуты, после чего воду полностью слейте в раковину. Отдельно приготовьте маринад. В кастрюлю влейте 1 литр воды, добавьте соль, сахар, гвоздику, душистый и черный перец, лавровый лист. Доведите до кипения и проварите 2 минуты. Снимите кастрюлю с огня, добавьте уксусную эссенцию и сразу залейте кипящим маринадом банки со стрелками до самого верха.

Сразу закатайте стерильными крышками, переверните вверх дном и укутайте полотенцем до полного остывания.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева каждый год закрывает несколько баночек таких стрелок. Особенно хорошо они подходят к молодой картошке и мясу на гриле. По вкусу чем-то напоминают маринованную спаржевую фасоль, но с более ярким чесночным ароматом.