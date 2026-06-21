Этот соус спас меня, когда зелень в холодильнике завяла. Теперь делаю так всегда

Этот соус спас меня, когда зелень в холодильнике завяла. Теперь делаю так всегда

Если ты думаешь, что песто — это только базилик и кедровые орехи, ты многое потерял. Шпинат с грецким орехом дает такой насыщенный вкус, что рука тянется мазать его на все подряд.

Ингредиенты

Масло оливковое — 100 мл, шпинат — 70 г, сыр твердый — 40 г, грецкий орех — 40 г, лимон — 0,5 шт., соль — по вкусу, перец черный — по вкусу.

Как готовлю

Сначала мою шпинат, обсушиваю — лишняя вода в соусе ни к чему. Тем временем на сухой сковороде обжариваю грецкие орехи до аромата, это минут 5–7, постоянно мешаю, чтобы не сгорели. Пока орехи остывают, тру цедру с половинки лимона и выдавливаю сок, сыр тру на терке.

Кидаю в блендер шпинат, орехи, сыр, цедру и сок лимона, пробиваю все в пюре. Потом, не выключая блендер, тонкой струйкой вливаю оливковое масло. Взбиваю пару минут до однородности, солю, перчу и отправляю в холодильник. Он должен настояться и охладиться — тогда текстура становится шелковой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня подкупила скорость: кинул все в блендер, и через пять минут в миске — ярко-зеленая масса, пахнущая чесноком. Удивило, что соус не горчит, хотя я взял старый шпинат. Сделал себе на завтрак яичницу с ложкой этого песто — кайф. Хранится в банке три дня, если сверху залить маслом.