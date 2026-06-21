Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 18:15

«Ошибка хуже преступления»: Туск высказался о конфликте Варшавы и Киева

Премьер Польши Туск счел углубление конфликта с Украиной стратегической ошибкой

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Углубление политического конфликта между Варшавой и Киевом стало стратегической ошибкой, написал в социальной сети X премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, обе страны пострадают от эскалации в деловом, геополитическом и репутационном плане. Такие ошибки, по мнению Туска, «хуже преступления».

Углубление конфликта политиков в Польше и на Украине — это стратегическая ошибка, от которой пострадают обе стороны: в деловом плане, в геополитическом плане и с точки зрения репутации. А в политике, как известно, ошибка хуже преступления, — заявил политик.

Польский премьер добавил, что в беседах с европейскими партнерами старается минимизировать потери и снизить напряженность. Этот процесс он назвал нелегкой задачей.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал, что отношения с Украиной развиваются в очень плохом направлении. Новая волна напряженности поднялась после того, как президент Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Вскоре президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла.

Польская журналистка Арлета Бойке также заявила, что Зеленский срывался на оскорбительные выражения в адрес Польши из-за конфликта вокруг переименования подразделения ВСУ. По ее словам, в беседе с людьми, которые просили отказаться от присвоения имени «героев УПА», президент Украины отвечал грубыми фразами в адрес польского народа.

Европа
Украина
Польша
Дональд Туск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Эдинбурге предъявили обвинения мужчине, ранившему пять мусульман
Стала известна скандальная подробность отравления блогерши Астер в Японии
На юге Москвы загорелось здание с парикмахерскими и магазинами
Умер мобилизованный в ВСУ популярный тиктокер
Подростки с электрошокером напали на водителя автобуса
Заминированные купюры нашли в российском регионе
Россияне застряли на канатной дороге из-за грозы
Володин раскрыл, где нужно принять законы о геноциде народа СССР
Учителя «закрыли» на 20 лет за накачку наркотиками и изнасилование ученицы
Первый раунд переговоров между США и Ираном завершился
Разбитое лицо, скандальное видео, развод с женой: как живет Дмитрий Дибров
«Пляжная судья» поплатилась за вынесение решений из сочинских «шезлонгов»
«Ошибка хуже преступления»: Туск высказался о конфликте Варшавы и Киева
В Ирландии начали выселять украинских беженцев
Российская армия поразила украинский склад топлива беспилотниками «Герань»
Трамп дал громкое обещание на фоне всплеска убийств в Чикаго
Названы вероятные цели угроз Зеленского в адрес Белоруссии
Трамп обсуждает нестандартный вариант борьбы с «Хезболлой»
Ушел из жизни тренер победителей Олимпийских игр
Володин предложил Польше выбрать сторону в вопросе Украины
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.