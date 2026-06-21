«Ошибка хуже преступления»: Туск высказался о конфликте Варшавы и Киева

Углубление политического конфликта между Варшавой и Киевом стало стратегической ошибкой, написал в социальной сети X премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, обе страны пострадают от эскалации в деловом, геополитическом и репутационном плане. Такие ошибки, по мнению Туска, «хуже преступления».

Углубление конфликта политиков в Польше и на Украине — это стратегическая ошибка, от которой пострадают обе стороны: в деловом плане, в геополитическом плане и с точки зрения репутации. А в политике, как известно, ошибка хуже преступления, — заявил политик.

Польский премьер добавил, что в беседах с европейскими партнерами старается минимизировать потери и снизить напряженность. Этот процесс он назвал нелегкой задачей.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал, что отношения с Украиной развиваются в очень плохом направлении. Новая волна напряженности поднялась после того, как президент Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Вскоре президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла.

Польская журналистка Арлета Бойке также заявила, что Зеленский срывался на оскорбительные выражения в адрес Польши из-за конфликта вокруг переименования подразделения ВСУ. По ее словам, в беседе с людьми, которые просили отказаться от присвоения имени «героев УПА», президент Украины отвечал грубыми фразами в адрес польского народа.