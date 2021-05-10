Вступил в силу закон об автоматическом назначении соцпомощи

https://static.news.ru/photo/4bdbab9c-b22d-11eb-aae4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 11 мая в России вступил в силу закон, согласно которому меры социальной поддержки предоставляются гражданам в беззаявительном порядке или же по заявлению через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), сообщает «Парламентская газета».

Согласно документу, региональные службы и ведомства смогут использовать данные ЕГИССО для назначения и предоставления гражданам различных мер социальной поддержки.

Так, если ребёнку в российской семье исполнилось три года и ей полагается соответствующее пособие, то информация о его назначении появится в личном кабинете родителей на портале госуслуг.

До вступления закона в силу чиновники либо требовали от граждан предоставлять необходимые для назначения мер поддержки документы, либо сами собирали необходимые данные. Теперь все учреждения смогут получать необходимую информацию в электронной форме и без участия граждан, пояснил замглавы Минтруда Алексей Скляр.

Ранее сообщалось, что Минтруд подготовил законопроект, изменяющий порядок начисления социальных выплат семьям с детьми и инвалидам. С 2022 года пособия им будут предоставляться через Пенсионный фонд РФ.