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08 июля 2025 в 08:47

Солдату ВСУ с ранением оформили выплату на одну пиццу

Солдату ВСУ с ранением назначили пособие в размере 800 гривен

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Размер выплат раненым бойцам Вооруженных сил Украины составляет около 800 гривен (1,5 тысячи рублей), рассказал военнопленный Виктор Куропаткин. По его словам, которые приводит РИА Новости, именно такую сумму назначили его брату после осколочного ранения в ногу.

Про выплаты он говорит, что будет вроде бы 800 гривен в месяц. И нигде на работу не устроишься. И за 800 гривен выжить — это нереально, — пожаловался военнопленный.

По словам Куропаткина, его брат сейчас на реабилитации, так как после мобилизации заразился туберкулезом. Кроме того, у мужчины возникли проблемы с трудоустройством. Военнопленный пояснил, что его брат обращался в городской совет за дополнительной помощью, но ему отказали.

Ранее в одном из территориальных центров комплектования в Киеве мобилизованные граждане Украины устроили бунт. Сперва в здании военкомата началась драка, а после мобилизованные попытались баррикадировать дверь. Украинцы начали призывать людей вооружаться палками. Однако вскоре в помещение вошли спецназ и полиция. Прибывшие силовики начали бить мобилизованных дубинками и валить их на землю.

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