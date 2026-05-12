День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 16:00

Вспомнил этот старый трюк бабушкиной кухни — через полчаса получил невероятную ароматную картошку

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Помните этот запах из детства? Золотистые ломтики, шкварки и мягкий лук. Это не просто еда, это гастрономический портал в прошлое, который работает безотказно. Никакого мяса не нужно, когда на столе стоит сковорода с этим блюдом.

Что понадобится

Картофель — 800 г, сало (свежее/соленое) — 200 г, лук репчатый — 2 шт., соль — 1 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., петрушка свежая — 3 веточки.

Как готовлю

Картофель очищаю и нарезаю брусочками или ломтиками толщиной около 1 см. Заливаю холодной водой, чтобы ушел лишний крахмал, и оставляю на 10 минут.

Сало нарезаю тонкими, почти прозрачными пластинами. Выкладываю его на холодную сковороду с толстым дном (диаметром от 24 см) и ставлю на средний огонь. Жарю сало, периодически помешивая, до состояния хрустящих шкварок и обильного вытапливания жира. Шкварки вынимаю шумовкой на тарелку.

Воду с картофеля сливаю, тщательно обсушиваю ломтики бумажным полотенцем — это главный секрет хрустящей корочки. Высыпаю картофель в раскаленный жир и, не мешая, жарю 3–4 минуты до появления румянца.

Начинаю аккуратно перемешивать, продолжая жарить около 8–10 минут до золотистого цвета со всех сторон. Репчатый лук нарезаю полукольцами или перьями, добавляю к картофелю, убавляю огонь до минимума. Жарю все вместе еще 5–7 минут, пока лук не станет мягким.

Возвращаю в сковороду шкварки, солю, перчу и перемешиваю. Прогреваю блюдо еще 2 минуты. Перед подачей щедро посыпаю мелко рубленной петрушкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Психолог предупредила о последствиях скрытой депрессии
Общество
Психолог предупредила о последствиях скрытой депрессии
Россиянам рассказали о неочевидных плюсах зубной пасты в таблетках
Общество
Россиянам рассказали о неочевидных плюсах зубной пасты в таблетках
Мидии обходил стороной, пока не приготовил их так — теперь готов скупать мешками: секрет в нежной заливке
Общество
Мидии обходил стороной, пока не приготовил их так — теперь готов скупать мешками: секрет в нежной заливке
«Необратимые последствия»: раскрыто, чем опасно вегетарианство
Здоровье/красота
«Необратимые последствия»: раскрыто, чем опасно вегетарианство
Фаршируем яйца вкусно: 3 варианта из разных стран, которые удивляют вкусом
Общество
Фаршируем яйца вкусно: 3 варианта из разных стран, которые удивляют вкусом
Общество
рецепты
еда
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вирусолог назвал главный симптом хантавируса
В Госдуме назвали истинную причину визита НАБУ к Ермаку
Дело против Ермака назвали следствием клановой борьбы на Украине
«Разве это не очевидно?»: в ЕП призвали прекратить финансирование Украины
Заслуженный строитель России Шеляпин заинтересовал Генпрокуратуру
Грозовые ливни и жара до +27 градусов: погода в Москве в конце недели
«Юлечки не стало»: в возрасте 45 лет умерла сценарист «Склифосовского»
В Роспотребнадзоре напомнили, как правильно выбрать мясо для шашлыка
Мантуров сообщил о рекордном росте товарооборота России и Индонезии
Коллапс ВСУ и встреча Путина с Зеленским: новости СВО на вечер 12 мая
Путин заявил об успешном применении «Кинжалов» в зоне СВО
Названа возможная причина загадочного исчезновения Героя России в Юрге
В Совфеде ответили, как воспитать у молодежи любовь к родине
Путин сделал решительное заявление о возможностях «Орешника»
Врач раскрыл, почему пациенты все чаще жалуются на проблемы с памятью
Испытания «Сармата» показали на видео
Россиянам рассказали о мошенничестве в миграционной сфере
Музыкальный критик объяснил дефицит женских групп на сцене
Путин назвал сроки постановки «Сармата» на боевое дежурство
Врач объяснил, как некоторым людям удается годами не болеть простудой
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.