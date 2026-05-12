Вспомнил этот старый трюк бабушкиной кухни — через полчаса получил невероятную ароматную картошку

Помните этот запах из детства? Золотистые ломтики, шкварки и мягкий лук. Это не просто еда, это гастрономический портал в прошлое, который работает безотказно. Никакого мяса не нужно, когда на столе стоит сковорода с этим блюдом.

Что понадобится

Картофель — 800 г, сало (свежее/соленое) — 200 г, лук репчатый — 2 шт., соль — 1 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., петрушка свежая — 3 веточки.

Как готовлю

Картофель очищаю и нарезаю брусочками или ломтиками толщиной около 1 см. Заливаю холодной водой, чтобы ушел лишний крахмал, и оставляю на 10 минут.

Сало нарезаю тонкими, почти прозрачными пластинами. Выкладываю его на холодную сковороду с толстым дном (диаметром от 24 см) и ставлю на средний огонь. Жарю сало, периодически помешивая, до состояния хрустящих шкварок и обильного вытапливания жира. Шкварки вынимаю шумовкой на тарелку.

Воду с картофеля сливаю, тщательно обсушиваю ломтики бумажным полотенцем — это главный секрет хрустящей корочки. Высыпаю картофель в раскаленный жир и, не мешая, жарю 3–4 минуты до появления румянца.

Начинаю аккуратно перемешивать, продолжая жарить около 8–10 минут до золотистого цвета со всех сторон. Репчатый лук нарезаю полукольцами или перьями, добавляю к картофелю, убавляю огонь до минимума. Жарю все вместе еще 5–7 минут, пока лук не станет мягким.

Возвращаю в сковороду шкварки, солю, перчу и перемешиваю. Прогреваю блюдо еще 2 минуты. Перед подачей щедро посыпаю мелко рубленной петрушкой.