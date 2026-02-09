Всего два ингредиента — этот десерт покоряет: мой рецепт мусса для вечернего перекуса

Этот десерт — находка для тех, кто следит за фигурой или просто любит легкие сладости. Всего два ингредиента, ноль сахара, а результат — нежнейший воздушный мусс с насыщенным яблочным вкусом.

Для десерта мне понадобится: яблоки (400 г в готовом виде), желатин (40 г). Яблоки мою, удаляю сердцевину и запекаю в духовке при 180 °C до мягкости (около 20–25 минут). Даю им полностью остыть, затем очищаю от кожуры и измельчаю в однородное пюре блендером. Желатин замачиваю в небольшом количестве холодной воды на 5–7 минут для набухания. Затем растапливаю его на водяной бане или в микроволновке до жидкого состояния, следя, чтобы не закипел. Вливаю тонкой струйкой теплый растопленный желатин в яблочное пюре комнатной температуры.

Теперь самый важный этап: взбиваю массу миксером на высоких оборотах не менее 5–7 минут. За это время она значительно посветлеет, увеличится в объеме и станет похожей на воздушный крем. Быстро разливаю массу по порционным формочкам или в одну большую форму и убираю в холодильник для полного застывания минимум на 4 часа, а лучше на ночь.

