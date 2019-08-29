Ранее написавшие заявления об увольнении хирурги из Нижнего Тагила вернулись к исполнению своих обязанностей. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Сейчас все эти хирурги восстановились, они никуда не уйдут, они согласились дальше работать, — цитирует её РИА Новости.
Как сообщила пресс-служба Минздрава, все они получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август.
О кадровых проблемах в городе стало известно в конце июля. Все врачи-хирурги в тагильской больнице № 1 написали заявление на увольнение. Поводом для ухода сотрудников стали низкие зарплаты. Их протест поддержали коллеги из двух других медучреждений.
Ранее News.ru писал, что главврачей двух больниц, где произошли массовые увольнения хирургов, на время отстранили от работы. От выполнения должностных обязанностей отстранены главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников и главный врач ЦГБ № 1 Олег Николаев.