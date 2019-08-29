https://static.news.ru/photo/b3bec9f0-ca5e-11e9-bd54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/Global Look Press

Ранее написавшие заявления об увольнении хирурги из Нижнего Тагила вернулись к исполнению своих обязанностей. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Сейчас все эти хирурги восстановились, они никуда не уйдут, они согласились дальше работать, — цитирует её РИА Новости .

Как сообщила пресс-служба Минздрава, все они получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август.

О кадровых проблемах в городе стало известно в конце июля. Все врачи-хирурги в тагильской больнице № 1 написали заявление на увольнение. Поводом для ухода сотрудников стали низкие зарплаты. Их протест поддержали коллеги из двух других медучреждений.

Как писал News.ru, на массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле обратили внимание в Кремле. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, эта ситуация требует незамедлительной реакции региональных властей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заверил, что держит ситуацию на контроле и собирает все сведения по проблеме.

Ранее News.ru писал, что главврачей двух больниц, где произошли массовые увольнения хирургов, на время отстранили от работы. От выполнения должностных обязанностей отстранены главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников и главный врач ЦГБ № 1 Олег Николаев.