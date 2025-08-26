Все смешать, и в духовку — через 40 минут едим мегашоколадный пирог

Мегашоколадный пирог — это настоящий праздник для любителей шоколада. Десерт получается нежным, влажным и очень ароматным благодаря двойной порции какао и шоколадной пропитке. Готовится он просто, но результат превосходит все ожидания.

Для теста понадобятся 2 яйца, 250 мл молока, 60 г растительного масла, 150 г сахара, 200 г муки, 40 г какао, 1 ст. л разрыхлителя и 1 ст. л ванильного сахара. Все ингредиенты смешивают и выпекают при 180 °С 30 минут. Готовый пирог пропитывают смесью из 200 мл теплого молока и 2 ст. л какао, затем покрывают глазурью из 180 г шоколада и 40 мл молока.

Пирог получается насыщенным, с глубоким шоколадным вкусом и нежной текстурой. Его можно украсить ягодами, орехами или взбитыми сливками. После часа в холодильнике десерт становится еще вкуснее — шоколадная глазурь застывает, создавая приятный контраст с мягкой текстурой пирога.

