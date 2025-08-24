Дорогущие сырки больше не беру — готовим дома! Дети в восторге

Сырки с вареной сгущенкой — это нежный и вкусный десерт, который легко приготовить дома. Сочетание творожной массы, сладкой сгущенки и молочного шоколада делает их любимым лакомством для детей и взрослых. Такой вариант выходит дешевле магазинного, а качество ингредиентов вы контролируете сами.

Для творожной массы взбейте 120 г мягкого сливочного масла с 40 г сахарной пудры, добавьте 1 г ванилина, 30 г глюкозного сиропа, 400 г творога и 180 г вареной сгущенки. Тщательно перемешайте до однородности. Сформируйте 9 сырков по 100 г и заморозьте на 30 минут. Для глазури растопите 200 г молочного шоколада с 60 г растительного масла, обмакните в него сырки и посыпьте смесью вафельной крошки и дробленого арахиса (по 20 г).

Готовые сырки получаются с нежной творожной начинкой и хрустящей шоколадной глазурью. Подавайте их охлажденными — они отлично хранятся в холодильнике 3–4 дня. Этот десерт станет любимым лакомством в вашей семье и сэкономит бюджет.

