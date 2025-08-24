Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 19:20

Дорогущие сырки больше не беру — готовим дома! Дети в восторге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сырки с вареной сгущенкой — это нежный и вкусный десерт, который легко приготовить дома. Сочетание творожной массы, сладкой сгущенки и молочного шоколада делает их любимым лакомством для детей и взрослых. Такой вариант выходит дешевле магазинного, а качество ингредиентов вы контролируете сами.

Для творожной массы взбейте 120 г мягкого сливочного масла с 40 г сахарной пудры, добавьте 1 г ванилина, 30 г глюкозного сиропа, 400 г творога и 180 г вареной сгущенки. Тщательно перемешайте до однородности. Сформируйте 9 сырков по 100 г и заморозьте на 30 минут. Для глазури растопите 200 г молочного шоколада с 60 г растительного масла, обмакните в него сырки и посыпьте смесью вафельной крошки и дробленого арахиса (по 20 г).

Готовые сырки получаются с нежной творожной начинкой и хрустящей шоколадной глазурью. Подавайте их охлажденными — они отлично хранятся в холодильнике 3–4 дня. Этот десерт станет любимым лакомством в вашей семье и сэкономит бюджет.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
десерты
творог
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Огромный оползень на Аляске спровоцировал мощнейшее цунами
Группа вернувшихся из плена военных ВС России приземлилась в Подмосковье
Ароматные булочки с корицей: рецепт, от которого веет домашним уютом
ЦСКА обыграл «Акрон» и поднялся на второе место в РПЛ
Стало известно, когда смогут эвакуировать тело альпинистки Наговицыной
В Госдуме оценили риски от нового штамма коронавируса «стратус»
Мединский назвал заложниками курян, которых удерживали ВСУ
Появилось видео с Лолитой, рыдающей на сцене под песню о Раневской
Вэнс раскрыл, какое наказание может грозить бывшему помощнику Трампа
В Турции раскрыли, как Украина может обеспечить свою безопасность
Появилось видео с ловлей питона в 3,6 метра, неделю ползавшего по улицам
Ответ РФ переплюнет «Орешник», трупы натовцев в Закарпатье: что дальше
Вирусолог назвала главную особенность нового штамма коронавируса
Дочь депутата Госдумы снялась в кино
Окулист рассказала о правиле «20-20-20» для работы за компьютером
В США умер легендарный ведущий «Вестей» Ростов: что известно, биография
Спецавтомобиль выехал с парковки ЦДМ на Лубянке после ЧП
Российские дроны ликвидировали группу пехоты ВСУ под Звановкой в ДНР
Пробую новый рецепт вяленых помидоров — кориандр и имбирь решают
В калужском аэропорту введены ограничения
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.