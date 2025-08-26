Стало известно, как государство защитит бывших владельцев номеров телефона

Ведомства будут регулярно проверять, по-прежнему ли этот номер телефона, привязанный к «Госуслугам», принадлежит человеку, заявил IT-эксперт Павел Мясоедов. По его словам, сказанным в разговоре с «Ямал-Медиа», в случае сомнения номер могут отвязать от аккаунта.

Подтверждение номера само по себе не решает все проблемы, но способствует снижению рисков и ограничивает возможности мошенников. Главное здесь — убедиться, что аккаунт действительно принадлежит тому человеку, за кого он себя выдает, отметил эксперт.

Кражи аккаунтов случаются часто и используются для обмана других. Поэтому в определенный момент система может запросить подтверждение номера телефона, и для настоящего владельца это обычно несложная процедура.

Ранее в Минцифры РФ сообщили, что у пользователей мессенджера MAX появится возможность дополнительно защитить свой аккаунт на «Госуслугах» от мошенников. Россияне смогут запросить на платформе одноразовый код (OTP-код), чтобы получить доступ к личному кабинету на портале.