26 января 2026 в 07:32

Все сложила в сковородку — и забыла на 10 минут: завтрак для ленивых с яйцами, сыром и колбасой

Готовим завтрак для ленивых с яйцами, сыром и колбасой. Тут ничего сложного: все сложила в сковородку — и забыла на 10 минут! Вместо омлета у вас получится воздушный «пирог» с сытной начинкой.

Вам понадобится: 3–4 яйца, 1 большой лист тонкого лаваша, 150 г любой колбасы, 100 г тертого сыра, соль, перец. Яйца взбейте в миске с солью и перцем. На разогретую с маслом сковороду вылейте примерно половину яичной смеси. Сразу же сверху положите вырезанный по форме сковороды лист лаваша, слегка прижмите его. На лаваш равномерно распределите нарезанную кубиками или соломкой колбасу и тертый сыр. Аккуратно залейте все оставшейся яичной смесью, стараясь, чтобы она попала и между слоями начинки. Накройте сковороду крышкой и готовьте на среднем огне 5–7 минут. Можно перевернуть и обжарить со второй стороны. Подавайте, нарезав на порции, как пиццу.

Ранее стало известно, как приготовить яичницу в дранике.

