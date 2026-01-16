Атака США на Венесуэлу
Беру одну картошку и яйца — через 15 минут на столе обалденный завтрак: яичница в дранике

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Беру одну картошку и яйца — через 15 минут на столе обалденный завтрак! Яичница в дранике: ее вкус — это идеальный контраст хрустящей золотистой ароматной картофельной «тарелки» и нежной сочной глазуньи внутри.

Для приготовления понадобится: крупная картофелина, 1-2 яйца, соль, черный перец, растительное масло для жарки, зелень для подачи. Картофелину очистите и натрите на крупной терке. Обязательно отожмите из тертой массы как можно больше лишнего сока через марлю или сито. Посолите картофельную массу, перемешайте. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте достаточное количество масла. Выложите тертый картофель на сковороду, сформируйте из него кольцо с отверстием в центре (как бублик). Толщина стенки кольца — примерно 1,5-2 см. Жарьте 4-5 минут, пока низ не станет золотистым и хрустящим. Затем аккуратно переверните картофельное кольцо с помощью лопатки. Сразу же в образовавшееся отверстие в центре аккуратно разбейте яйцо. Посолите и поперчите желток. Накройте сковороду крышкой и жарьте на среднем огне 3-4 минуты, пока белок полностью не схватится, а картофельное кольцо не пропечется с другой стороны и не станет хрустящим.

Ранее стало известно, как приготовить сладкий завтрак с лепешками и бананами — всего 3 ингредиента.

