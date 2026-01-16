Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 06:34

Омлет может быть шедевральным! Готовлю на хрустящем тартине с креветками и лайм-айоли — ресторанный завтрак дома

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если хочется устроить себе или близким маленький праздник без долгой готовки, этот рецепт — идеальное решение. Активное время приготовления — 20 минут, а результат выглядит и воспринимается как кулинарный комплимент от шефа.

Для соуса айоли 1/2 зубчика чеснока растираю в пасту с щепоткой соли. Смешиваю его с 1/2 яичного желтка и 1/2 ч. л. лимонного сока. Не переставая взбивать вилкой или венчиком, тончайшей струйкой вливаю 50 мл оливкового масла до получения густой эмульсии. Приправляю копченой паприкой и солью по вкусу. 2 ломтика хлеба тартин обжариваю на 1 ст. л. сливочного масла до золотистой корочки с двух сторон. 10 очищенных креветок обжариваю на смеси оставшегося сливочного (0.5 ст. л.) и оливкового (1 ч. л.) масел, приправляю солью, перцем и сбрызгиваю соком лайма, жарю по 1-2 минуты с каждой стороны. 4 яйца взбиваю с 4 ст. л. сливок, солью и перцем. На сковороде с антипригарным покрытием на очень маленьком огне готовлю омлет, постоянно помешивая лопаткой, пока он не схватится в нежные влажные творожки. Собираю блюдо: на тартин намазываю немного айоли, выкладываю ломтики авокадо, затем порцию кремового омлета, сверху — креветки. Поливаю еще немного соусом, посыпаю мелко нарезанным шнитт-луком, тонкими колечками чили и сбрызгиваю каплей оливкового масла.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Медвежья шубка» — уютное блюдо к празднику и просто на ужин: готовлю с курицей и сыром
Общество
Салат «Медвежья шубка» — уютное блюдо к празднику и просто на ужин: готовлю с курицей и сыром
Паста орзо по-новому: с курицей и в сливочной заливке — сытное и ароматное блюдо для всей семьи
Общество
Паста орзо по-новому: с курицей и в сливочной заливке — сытное и ароматное блюдо для всей семьи
Небанальный завтрак из яиц и сосисок: от начала до конца приготовления пройдет не больше 10 минут
Общество
Небанальный завтрак из яиц и сосисок: от начала до конца приготовления пройдет не больше 10 минут
Белорусская драчена-перевертыш: запеченная пышка с салом и луком. Проще и вкуснее омлета
Общество
Белорусская драчена-перевертыш: запеченная пышка с салом и луком. Проще и вкуснее омлета
Омлет с рисом: сытный, сбалансированный завтрак с яйцами — зарядит энергией надолго
Общество
Омлет с рисом: сытный, сбалансированный завтрак с яйцами — зарядит энергией надолго
еда
рецепты
омлеты
креветки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 января: инфографика
Суд закончил допрос главных исполнителей теракта в «Крокусе»
Москвичей призвали забыть о личном транспорте
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 106 БПЛА
В России первые пациенты готовятся к вакцинации от меланомы
Стало известно, на что готова Британия ради защиты Гренландии
Рекорд Овечкина и Гретцки повторили в НХЛ
Кандидат в послы США попал в скандал из-за нахальной шутки об Исландии
Отец в 71 год, одиночество: как сложились судьбы звезд «Кабачка 13 стульев»
Беруши для крепкого сна: как выбрать идеальную пару и не навредить ушам
Косметолог предостерегла от одной опасной процедуры
Эксперт раскрыл дефицит социального интеллекта у главы евродипломатии
Приговоренную в Китае к смертной казни россиянку перевезли на родину
Названы страны с самым приятным климатом для отдыха летом
Российские военные нанесли удары по 17 объектам с бойцами ВСУ
Покупного не надо: домашние куриные наггетсы — съедят подчистую
Россиянам объяснили, что нельзя делать в Крещенский сочельник
Психолог ответила, какие игрушки точно не стоит покупать дошколятам
Беспилотники «Молния-2» уничтожили понтонную переправу ВСУ через реку Оскол
В ФМБА рассказали, что вакцину от березовой пыльцы уже вводят пациентам
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.