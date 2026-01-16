Атака США на Венесуэлу
Небанальный завтрак из яиц и сосисок: от начала до конца приготовления пройдет не больше 10 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте небанальный завтрак из яиц и сосисок. Добавьте к ним тортилью, и у вас получится сытное и очень вкусное блюдо, а главное — быстрое: от начала до конца приготовления пройдет не больше 10 минут.

Это блюдо напоминает горячий сэндвич или упрощенный вариант буррито. Его вкус — это настоящий микс: ароматные обжаренные сосиски, нежный яичный омлет, мягкая тортилья и обильный слой расплавленного сыра, который скрепляет всю конструкцию.

Для приготовления понадобится: 2-3 сосиски, 3 яйца, большая тортилья (или круглый лаваш), 100 г тертого сыра, соль, черный перец, растительное масло. Сосиски нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте немного масла. Обжарьте кружочки сосисок до румяности. Яйца взбейте в миске с солью и перцем. Вылейте взбитые яйца на сосиски в сковороде. Пока яичный слой еще жидкий сверху, положите поверх него тортилью, слегка прижмите, чтобы она приклеилась. Жарьте 1-2 минуты, пока низ омлета не схватится. Затем аккуратно переверните всю конструкцию лопаткой. Обильно посыпьте всю поверхность сыром. Сложите тортилью пополам, накройте крышкой и прогрейте 1-2 минуты, чтобы сыр полностью расплавился.

Ранее стало известно, как приготовить хрустящие драники с тягучим сыром внутри.

завтраки
рецепты
яйца
сосиски
Дарья Иванова
Д. Иванова
Небанальный завтрак из яиц и сосисок: от начала до конца приготовления пройдет не больше 10 минут Приготовьте небанальный завтрак из яиц и сосисок. Добавив к ним тортилью, у вас получится сытное и очень вкусное блюдо, а главное — быстрое: от начала до конца приготовления пройдет не больше 10 минут.
2-3 сосиски
3 яйца
1 большая тортилья (или круглый лаваш)
100 г тертого сыра
соль
черный перец
растительное масло
>
Сосиски нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте немного масла. Обжарьте кружочки сосисок до румяности.
Яйца взбейте в миске с солью и перцем. Вылейте взбитые яйца на сосиски в сковороде.
Пока яичный слой еще жидкий сверху, положите поверх него тортилью, слегка прижмите, чтобы она приклеилась.
Жарьте 1-2 минуты, пока низ омлета не схватится. Затем аккуратно переверните всю конструкцию лопаткой.
Обильно посыпьте всю поверхность сыром. Сложите тортилью пополам, накройте крышкой и прогрейте 1-2 минуты, чтобы сыр полностью расплавился.
