27 апреля 2026 в 14:11

Все думают, что держу на даче повара из Италии — настолько этот «огородный» салат оказался вкусным

Фото: D-NEWS.ru
Когда помидоры с грядки обладают идеальным вкусом, их не нужно прятать за сложными соусами. Этот рецепт — дань уважения сезонным овощам, где роль шеф-повара берет на себя качество продуктов, а ваша задача — лишь грамотно их соединить.

Что понадобится

Листья салата (латук или лолло росса) — пучок, редис — 150 г, свежие помидоры — 300 г, вяленые помидоры в масле — 70 г, салат чука (свежемороженый) — 100 г, соль, черный молотый перец — по вкусу, лимонный сок — 1 ст. л., яблочный уксус — 1 ч. л., оливковое масло (можно из-под вяленых томатов) — 2 ст. л.

Как готовлю

Листья салата перебираю, промываю холодной водой и тщательно обсушиваю на бумажном полотенце. Редис очищаю и нарезаю тончайшими кружочками.

Вяленые помидоры шинкую соломкой. Свежие томаты режу на некрупные дольки. Салатные листья рву руками на удобные для еды кусочки.

В просторном салатнике соединяю все подготовленные овощи, добавляю размороженную и обсушенную чуку. Для заправки в отдельной емкости взбиваю лимонный сок, яблочный уксус и оливковое масло до легкой эмульсии.

Поливаю салат, аккуратно перемешиваю, сразу подаю к столу, чтобы сохранить свежесть и хрусткость каждого ингредиента.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
