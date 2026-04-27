Стоматолог предостерегла от чистки зубов сразу после приема пищи Стоматолог Колисниченко: чистка зубов сразу после приемов пищи вредит эмали

Чистка зубов сразу после приема пищи лишь навредит эмали, заявила «Радио 1» стоматолог Марина Колисниченко. Она призвала соблюдать соответствующую гигиену два раза в день — утром и вечером.

[Чистить зубы после приема пищи вредно], потому что в состав еды входят в том числе всевозможные кислоты. Особенно если человек пьет газированные напитки сладкие, ведь там очень много кислоты. И от пищевых кислот эмаль размягчается и стирается, — предупредила Колисниченко.

Она отметила, что частая чистка зубов не принесет пользы — чрезмерная гигиена лишь приведет к их преждевременному износу. После употребления пищи врач посоветовала просто прополаскивать рот чистой водой.

Ранее стоматолог Эльвира Батарлыкова рассказала, что цитрусовые фрукты и газированные напитки могут разрушить зубные пломбы. Врач предостерегла от злоупотребления карамелью, жевательной резинкой, липкими десертами, орехами, сухарями и твердыми конфетами.