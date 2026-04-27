27 апреля 2026 в 15:42

Стоматолог предостерегла от чистки зубов сразу после приема пищи

Стоматолог Колисниченко: чистка зубов сразу после приемов пищи вредит эмали

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Чистка зубов сразу после приема пищи лишь навредит эмали, заявила «Радио 1» стоматолог Марина Колисниченко. Она призвала соблюдать соответствующую гигиену два раза в день — утром и вечером.

[Чистить зубы после приема пищи вредно], потому что в состав еды входят в том числе всевозможные кислоты. Особенно если человек пьет газированные напитки сладкие, ведь там очень много кислоты. И от пищевых кислот эмаль размягчается и стирается, — предупредила Колисниченко.

Она отметила, что частая чистка зубов не принесет пользы — чрезмерная гигиена лишь приведет к их преждевременному износу. После употребления пищи врач посоветовала просто прополаскивать рот чистой водой.

Ранее стоматолог Эльвира Батарлыкова рассказала, что цитрусовые фрукты и газированные напитки могут разрушить зубные пломбы. Врач предостерегла от злоупотребления карамелью, жевательной резинкой, липкими десертами, орехами, сухарями и твердыми конфетами.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог напомнила о главной пользе зернового хлеба
Россиянин получил 12 лет колонии за диверсию на железной дороге
На Западе раскрыли, как Россия одним решением ударила по Германии и Украине
Чудо в воде: россиянки раздавили всех и выиграли Кубок мира по водному поло
Мужчина открыл стрельбу на одной из станций московского метро
Сильнейший ветер разорвал грузовик на части на глазах у водителя
Путин предоставил норвежцу российское гражданство
Мать бросила коляску с ребенком в российском городе
IT-эксперт ответил, можно ли будет наследовать криптовалюту
Деталь от танка травмировала водителя на трассе в российском регионе
В российском городе начали укреплять дамбу из-за подъема воды в реке
Жильцы 14 квартир в Екатеринбурге не могут вернуться домой после атаки БПЛА
Внук Фиделя Кастро сравнил политику США с работорговлей
В России впервые осудили человека за символы сатанизма
Экс-главу «Пластик лоджик» осудили за растрату
Гастроэнтеролог перечислил лучшие виды рыбы для шашлыка
Швейцария решит судьбу дочери первого президента Узбекистана
Водителям дали советы, как не попасть в аварию на летней резине в снегопад
Развожаев раскрыл подробности о пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
Люберчанам рассказали, как в городе устраняли последствия снегопада
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

