Риелтор раскрыл, где выгоднее всего арендовать дачу на лето Риелтор Хлащев: москвичам выгоднее всего арендовать дачу в Рязанской области

Москвичам выгоднее всего арендовать дачу в Рязанской, Владимирской и Тверской областях, посоветовал «Вечерней Москве» риелтор Николай Хлащев. По его словам, горожане могут найти соответствующие предложения от 30 тыс. до 50 тыс. рублей за месяц.

Самые доступные варианты для долгосрочной аренды находятся на удалении от Москвы — например во Владимирской, Тверской, Рязанской областях. Там можно найти предложения в диапазоне от 30 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц за простой, но пригодный для жизни дом. В Подмосковье ситуация иная. Недорогие дома (до 80 тыс. рублей в месяц) быстро «разбирают» уже в марте-апреле, — отметил Хлащев.

Эксперт порекомендовал искать место для отдыха уже сейчас и сразу бронировать его — со временем цены станут выше, а вариантов будет меньше. Он предупредил, что уже к маю цены на летнюю аренду дач вырастут на 10–15%.

Ранее юрист по вопросам недвижимости Анжела Варданян заявила, что при аренде дачи на лето лучше сделать опись имущества и зафиксировать все имеющиеся дефекты. Она отметила, что при внесении залога или депозита также необходима расписка о передаче средств.