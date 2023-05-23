Врачи рассказали о правилах занятий спортом в жаркую погоду Невролог Шиндряева посоветовала не тренироваться в жару при звоне в ушах и головокружении

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При летних спортивных тренировках на свежем воздухе, особенно в жаркую погоду, необходимо помнить о правилах безопасности физических нагрузок, рассказала «Вестям Подмосковья» доктор медицинских наук, врач-невролог, профессор Сеченовского университета Наталья Шиндряева. По ее словам, одежду нужно выбирать светлых тонов, не забывать о головном уборе, понемногу пить воду комнатной температуры, а при ухудшении самочувствия — остановить тренировку.

Следите за пульсом. Если появился звон в ушах, тяжесть в области сердца и головокружение, то лучше остановиться или вообще завершить тренировку. В особенно жаркие дни выбирайте для нагрузок утренние или вечерние часы, — порекомендовала врач.

Спортивный диетолог Антон Брыкин посоветовал при уличной тренировке в жаркий день пить в два-три раза больше обычного — до 70–80 мл жидкости на 1 кг веса. При желании воду можно заменить на изотоник или столовую минеральную для поддержания уровня калия, натрия, хлора и карбонатов.

Можно на время уменьшить суточную калорийность, отказаться от слишком соленой пищи, продуктов с высоким содержанием сахара и жира. В этот период также лучше не пить сладкие соки, газировку, чай и кофе с сахаром, алкоголь, — подчеркнул диетолог.

По словам диетолога, профессионального спортсмена в сфере силовой гимнастики Романа Шарипова, в жару лучше заниматься бегом, плаванием и ездой на велосипеде.

Силовыми заниматься можно, но с меньшей интенсивностью и более короткими интервалами. После тренировки необходимо дать телу время на восстановление и не перегружаться, — предупредил спортсмен.

Ранее спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина рассказала, что после тренировки нельзя сразу пить кофе, так как это может вызвать чрезмерную нагрузку на сердце.