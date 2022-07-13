Алексей Сидоров

В Роскачестве рассказали, кому ни в коем случае нельзя есть сметану В Роскачестве заявили, что людям с болезнями сердца и атеросклерозом следует отказаться от сметаны

13 июля 2022 в 15:36

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сметана на полке в молочном отделе гипермаркета «Ашан» в Москве