В Роскачестве рассказали, кому противопоказано употребление сметаны. По данным организации, отказаться от сметаны следует людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и болезней желудочно-кишечного тракта, а также тем, у кого есть непереносимость молочных продуктов, лактозы или аллергия на молоко, сообщается на сайте Роскачества.
При заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при атеросклерозе не рекомендуется употреблять жирную сметану, ее можно заменить натуральным йогуртом. При ожирении, инсулинорезистентности, заболеваниях желчного пузыря, печени, поджелудочной железы, при обострении болезней желудка сметану можно есть умеренно, не каждый день, выбирать маложирный продукт, — отмечают сотрудники организации.
Также в Роскачестве уточнили и среднесуточную норму употребления сметаны для здорового человека. По мнению специалистов, допустимая норма — 2-3 порции сметаны по 2 столовые ложки в день.
Ранее доктор медицинских наук Йорам Харт перечислила продукты питания, которые негативно влияют на состояние кожи. По ее словам, одними из главных возбудителей являются молоко и молочные продукты. Как заявила дерматолог, сыр и йогурт также способствуют выработке кожного сала, в результате чего на теле появляются прыщи. Особенную опасность представляют обезжиренные продукты с повышенным содержанием сахара.