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09 июля 2025 в 03:03

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 9 июля, злаки, грибки и сорняки

Пыльца 9 июля 2025 года Пыльца 9 июля 2025 года Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помогаем вам контролировать уровень пыльцы сегодня, 9 июля. Рассказываем, что происходит со злаками, плесневыми грибками и другими аллергенами в столичном воздухе.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Осторожно! В Москве ожидается аномальная жара: температура дойдет до крайне высоких +30 градусов. Синоптики на полном серьезе советуют на несколько дней уехать из города или хотя бы проводить эти дни на природе и у водоемов.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 9 июля

Для аллергиков наступили тяжелые времена: уровень пыльцы злаков в воздухе держится стабильно высоким, в районе 1000 единиц на кубометр. Компанию им составляют плесневые грибки — альтернария и кладоспориум. Концентрация первой находится на похожем со злаками уровне. А вот кладоспориума в Москве очень много: уровень пыльцы сейчас фиксируется на отметке от 1001 до 5000 единиц на кубометр.

Москвичи, как и раньше, продолжают жаловаться на березу. Однако ее пыльцы сейчас в столице нет. Зато появилось незначительное количество полыни и маревых.

Высокие температуры стимулируют растения (особенно злаковые травы, которые сейчас остаются главными аллергенами) к интенсивному цветению и выбросу пыльцы. Призываем вас особенно внимательно следить за своим состоянием в эти дни и следовать рекомендациям врачей.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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