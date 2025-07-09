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09 июля 2025 в 11:25

Указ о лишении гражданства главы УПЦ засекретили

Офис Зеленского засекретил указ о лишении гражданства главы УПЦ Онуфрия

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Офис президента Украины Владимира Зеленского засекретил указ о лишении украинского гражданства предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Онуфрия, сообщил Союз православных журналистов. Указ подписан, но власти решили его не публиковать.

Диакон УПЦ Андрей Глущенко заявил, что в офисе украинского президента засекретили и другие указы, которые касаются канонической церкви. В том числе засекречен указ № 898/2022 о лишении гражданства 13 иерархов УПЦ. Глущенко считает, что эти указы призваны создать «инфошум» и поставить людей под постоянную угрозу депортации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил митрополита Онуфрия гражданства. По данным СБУ, Онуфрий в 2002 году получил российское гражданство, но не сообщил об этом органам власти.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что рассматривает это как жесткий политический шаг, направленный на оказание давления на всю паству УПЦ. По его словам, данное решение имеет серьезные последствия для верующих и может повлиять на их духовную жизнь.

УПЦ
Владимир Зеленский
Украина
гражданства
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