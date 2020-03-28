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Специальный поезд, предназначенный для вывода россиян с Украины, прибыл на Киевский вокзал российской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

Состав № 906/905 следует по маршруту Киев — Москва — Киев. На обратном пути он заберёт украинских граждан, которые решили отправиться на родину. По данным ТАСС, рейс состоится 28 марта...