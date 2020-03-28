Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России сообщил, что льготный проезд сохранится для работников системы здравоохранения старше 65 лет. Исключения составят работники стоматологических клиник.

Как говорится в сообщении штаба, база врачей уже передана в «Московский социальный регистр», который занимается оформлением социальных карт.

Ранее власти Москвы временно приостановили бесплатный проезд для пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а также для студентов колледжей и вузов. По мнению мэра Сергея Собянина, ограничения позволят сократить социальные контакты между москвичами, замедлят распространение инфекции и, «в конечном счёте, позволят быстрее справиться с ней», писал NEWS.ru.

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