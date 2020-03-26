https://static.news.ru/photo/bec9743a-6e8c-11ea-b822-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Сергей Собянин приостановил бесплатный проезд в общественном транспорте из-за «постепенного осложнения ситуации» с распространением коронавируса в Москве.

Льгот на время лишатся студенты, инвалиды и москвичи старше 65 лет.

Мера непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек, — отмечено в заявлении Собянина.

По мнению градоначальника, ограничения позволят сократить социальные контакты между москвичами, замедлят распространение инфекции и, «в конечном счёте, позволят быстрее справиться с ней».

Как писал NEWS.ru, к 25 марта число заражённых коронавирусом россиян увеличилось до 658 человек, 410 — жители столицы. Погибла одна заразившаяся москвичка, но позже медики объяснили смерть хроническими заболеваниями пациентки.

В РФ уже запрещено проведение массовых мероприятий, закрыты школы и другие образовательные учреждения, с 25 марта начали закрываться развлекательные и досуговые учреждения. Региональные власти вводят режимы повышенной готовности.