Врач связал риск заражения менингитом с одним фактором

Заражение бактериальным менингитом особенно часто происходит в местах массового скопления людей, рассказал иммунолог Николай Крючков. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, эта инфекция распространяется воздушно-капельным путем.

Вспышки обычно происходят в закрытых помещениях, скученных коллективах, как среди взрослых, так и среди детей. Но эта инфекция вакциноконтролируемая, причем существующие препараты высокоэффективны, — отметил он.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что рост заболеваемости менингитом в России может быть связан с ухудшением эпидемиологической ситуации на Украине. Он отметил, что в этой европейской стране руководство совершенно не задумывается о вакцинации населения. Он также обратил внимание на необходимость пересмотра национального календаря прививок.

В свою очередь врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что мигрантов необходимо вакцинировать до въезда в Россию, чтобы предотвратить вспышки инфекционных заболеваний. По его словам, в стране растет заболеваемость менингококковой инфекцией, в том числе среди трудовых мигрантов.