Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 06:20

Раскрыт секрет продажи квартиры в новостройке без декларации и налога

Депутат Чаплин: продать квартиру в новостройке без налога можно через пять лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Продать квартиру в новостройке без уплаты налога можно через пять лет после полной оплаты по договору долевого участия или уступки прав требования, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он подчеркнул, что россияне часто забывают об этом важном правиле.

Минимальный срок владения квартирой в новостройке исчисляется с момента полной оплаты по договору долевого участия или уступки прав требования, а не с даты регистрации права собственности. Это важное правило, о котором многие граждане не знают. Для освобождения от налога необходимо соблюдение одного из условий. Либо три года владения, если квартира получена по наследству, в дар от близких родственников, через приватизацию или является единственным жильем. Либо пять лет владения во всех остальных случаях, — пояснил Чаплин.

При этом он отметил, что продажа прав требования по ДДУ до сдачи дома в эксплуатацию не освобождает от налогообложения. Он отметил, что срок владения начинается с момента полного расчета с застройщиком.

Особое внимание в вопросе продажи новостройки следует уделять сделкам с недостроенными объектами. При продаже прав требования по ДДУ до сдачи дома минимальный срок владения не применяется. Срок владения начинается с момента полного расчета с застройщиком, даже если ипотечные платежи продолжаются. Это не относится к рассрочке от застройщика — там срок исчисляется с даты последнего платежа. Если минимальный срок не истек, можно снизить налог, включив в расходы не только стоимость квартиры, но и ипотечные проценты, а также средства материнского капитала, — резюмировал Чаплин.

Ранее налоговый консультант Юлия Лихоманова заявила, что по закону возвращать налог за взносы текущего года можно через работодателя, а также через ФНС за три предыдущих года. По ее словам, подать заявление на вычет у своего работодателя можно даже в декабре, однако за предыдущие налоговые периоды он предоставить вычет не сможет.

налоги
квартиры
новостройки
продажи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина прикурил от Вечного огня в центре Парижа и поплатился
Медведь добровольно сдал кровь
«Наше будущее»: в СПЧ призвали возобновить исследования о подростках
Экс-футболист сборной России описал реакцию «Зенита» на новый лимит в РПЛ
Пьяные посиделки закончились страшной расправой в Иркутской области
Три беспилотника ВСУ сбили над Смоленской областью
Нудистский заплыв шокировал отдыхающих на российском курорте
«Знак свыше»: православный депутат о найденной иконе на берегу Анапы
ВСУ нанесли удар по больнице в Херсонской области
«Где находятся рамки»: военкор жестко ответил Стерлигову на рынок рабов
Обнуление ипотеки предложили для одной категории россиян
Нападение медведя на российскую певицу оказалось трагической ошибкой
Мешки с валютой, оружие: экс-чиновник украл предприятие на 100 млрд, детали
В СПЧ оценили идею помещать подростков в исправительные центры за нарушения
Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев
Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций
В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.