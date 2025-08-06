Раскрыт секрет продажи квартиры в новостройке без декларации и налога Депутат Чаплин: продать квартиру в новостройке без налога можно через пять лет

Продать квартиру в новостройке без уплаты налога можно через пять лет после полной оплаты по договору долевого участия или уступки прав требования, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он подчеркнул, что россияне часто забывают об этом важном правиле.

Минимальный срок владения квартирой в новостройке исчисляется с момента полной оплаты по договору долевого участия или уступки прав требования, а не с даты регистрации права собственности. Это важное правило, о котором многие граждане не знают. Для освобождения от налога необходимо соблюдение одного из условий. Либо три года владения, если квартира получена по наследству, в дар от близких родственников, через приватизацию или является единственным жильем. Либо пять лет владения во всех остальных случаях, — пояснил Чаплин.

При этом он отметил, что продажа прав требования по ДДУ до сдачи дома в эксплуатацию не освобождает от налогообложения. Он отметил, что срок владения начинается с момента полного расчета с застройщиком.

Особое внимание в вопросе продажи новостройки следует уделять сделкам с недостроенными объектами. При продаже прав требования по ДДУ до сдачи дома минимальный срок владения не применяется. Срок владения начинается с момента полного расчета с застройщиком, даже если ипотечные платежи продолжаются. Это не относится к рассрочке от застройщика — там срок исчисляется с даты последнего платежа. Если минимальный срок не истек, можно снизить налог, включив в расходы не только стоимость квартиры, но и ипотечные проценты, а также средства материнского капитала, — резюмировал Чаплин.

Ранее налоговый консультант Юлия Лихоманова заявила, что по закону возвращать налог за взносы текущего года можно через работодателя, а также через ФНС за три предыдущих года. По ее словам, подать заявление на вычет у своего работодателя можно даже в декабре, однако за предыдущие налоговые периоды он предоставить вычет не сможет.