Врач рассказал о пищевом поведении, увеличивающем риск развития рака Онкоиммунолог Щепеляев предупредил о росте риска рака при увлечении острой и горячей пищей

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Некоторые пищевые привычки влияют на повышение риска развития онкологических заболеваний, рассказал в беседе с изданием «Народные Новости» врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев. По его словам, спровоцировать возникновение рака может длительное употребление грубой, острой и горячей пищи.

Грубые продукты питания повышают риск развития рака желудка, который начинается с язвенной болезни. При активном употреблении животных жиров повышается риск развития рака молочной железы и рака толстой кишки, — рассказал эксперт.

Также специалист посоветовал отказаться от слишком частого употребления свинины и говядины — такая тяжелая пища может негативно сказаться на желудке. Развитию злокачественных образований может способствовать острая или горячая пища.

Если человек постоянно питается чем-то очень острым, есть риск развития болезней желудочно-кишечного тракта. Если человек постоянно пьет очень горячий чай, то повышается риск рака пищевода и ротовой полости, — объяснил Щепеляев.

Врач подчеркнул, что однообразный рацион может не только приесться, но и вызвать проблемы со здоровьем, поэтому необходимо ежедневно разнообразить свой стол. Главными мерами по профилактике онкологических заболеваний медик назвал здоровое питание, активный образ жизни и полноценный отдых.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты помогают снизить риск возникновения «возрастных» заболеваний. По ее словам, замедлить старение после 50 лет поможет употребление пищи, богатой белком и клетчаткой.